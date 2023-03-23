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Четверг 23 марта

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Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой
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Петросян был уже почерневшим и застывшим.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна 33-летняя Татьяна Брухунова часто вызывает общественный резонанс своими рассуждениями и привычкой неординарно одеваться. Тем не менее, у нее множество поклонников, которые считают, что женщина подарила комику вторую молодость и поддержала его в непростой момент.

Поначалу Брухунову обвиняли в развале семьи Петросяна и циничности. Мол, она корыстно преследует цели завладеть имуществом юмориста. Но в марте 2020 года Брухунова впервые стала матерью. Она родила от 75-летнего Петросяна сына Вагана. Тогда все сразу поняли – в семье все по-настоящему. Звездная чета не стала прятать мальчика, несмотря на разные сплетни, и показала его обществу.

Сейчас Татьяна Брухунова активно ведет соцсети. Она часто выкладывает фото в дорогих нарядах, путешествует и периодически делится снимками и фактами из личной жизни.

На днях жена Петросяна показала поклонникам свой рабочий кабинет, где стоит черно-белый снимок молодого юмориста, а также часы и букет живых цветов рядом. Такое сочетание предметов выглядело довольно странным, ведь Евгений Петросян на фото был словно неживой, да и сейчас он уже совсем не такой, как был в молодости.

А черно-белое исполнение фото придавало ему еще больше какого-то траурного смысла. Тем не менее, тело старика Петросяна умело вписалось в интерьер кабинета его жены и разложилось там на самом видном месте.

23 марта 2023, 19:20
Евгений Петросян. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

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