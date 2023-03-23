Загоревшаяся на спектакле Толкалина покрылась ожогами: Стихия вмешалась

Любовь Толкалина пострадала из-за любви к творчеству.



Страшными подробностями своих гастролей поделилась Любовь Толкалина. В своем блоге она поведала о том, какие неприятности случилось с ней и ее коллегами на одном из последних выступлений.

Труппа отправились в город Лимассол, Кипр, чтобы порадовать зрителей спектаклем "Любовь о Любви". Но прямо перед выступлением начался страшный ливень, который буквально смыл всю площадку. К счастью, рядом оказалась галерея в которую поспешно и переместились все присутствующие.



Но и на этом неприятности не закончились. Эполеты на костюме любви Толкалиной по задумке костюмера были украшены свечами, которые зажгли прямо перед выходом к публике. Увы, они, судя по всему, случайно подожгли крылья партнера артистки. Загоревшаяся огнем свечей на спектакле Любовь Толкалина бросилась тушить партнера и в результате покрылась ожогами.

Ладони женщины пострадали, но она из-за этого совсем не переживает. Ведь от любви горят, а спектакль назвали именно этим прекрасным словом.



"Стихи это Стихия, как известно… Поэтому стихия и вмешалась", – заявила Любовь Толкалина.

Отметила артистка и то, каким живым и проникновенным был спектакль. Слова лились изо рта Любови Толкалиной, а тело само начало танцевать.

