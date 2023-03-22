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Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть

Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть
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Фанаты актрисы шокированы.

Популярная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина, увы, не смогла построить семейное счастье. С 1996 года она жила, что называется, в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским. У пары родилась дочь Мария, однако малышка не спасла родителей от расставания в 2009 году. Кроме того, звезда встречалась с коллегой по цеху Вячеславом Манучаровым и британским композитором Саймоном Бассом. Отношения по итогу рухнули.

Зато в творчестве Любовь Толкалина сильно преуспела – на ее счету десятки ролей в театре и кино. 45-летняя актриса сегодня весьма востребована, поэтому карьеру и воспитание наследницы приходится совмещать. Она даже призналась в социальных сетях, что свободного времени практически не бывает.

Звезда сериалов выложила сторис, в котором шокировала фанатов рассказам о болезни. Она, гуляя по парку и учила текст, отметив, что получила два часа свободного времени. Артистка также подчеркнула. что не пьет антибиотики, хотя и кашляет.

Любовь Толкалина объяснила, что из-за препаратов у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за чего она иронично предсказала свою смерть, объявив сотрудникам "Мосфильма", что вот-вот умрет. Меж тем, актриса показала поклонникам кадры из нового фильма с ее участием. На кадрах с кладбища одному из героев картины выкопали могилу...

Кроме того, фанаты звезды обратили внимание на видео в ее соцсетях. На кадрах видно, как на плечи актрисы кладут зажженные свечи. "Да ты горишь, детка!" – подписала пост Любовь Толкалина.

22 марта 2023, 12:40
Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

Телеканал СТС приступил к съемкам нового сериала "Девочки не сдаются", в котором Любовь Толкалина сыграла замужнюю женщину.
"После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию", - с улыбкой сообщила актриса.
Супругом звезды на время стал ее коллега Алексей Макаров.
Брак героев окажется под угрозой: его попытается разрушить соперник.
Неожиданные перемены превращают размеренную жизнь героинь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.
Пять женских судеб, пять сложных характеров и пять любовных драм...
Любовь Толкалина не раз продемонстрирует зрителям идеальные, длинные ноги.
Актриса Агния Кузнецова.
В новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин.
Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка. Они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью.
Любовь Толкалина.
Агния Кузнецова.
Актер Данила Дунаев.
Кадр со съемок сериала "Девочки не сдаются".
Соперник, попытавшийся разрушить брак героини Толкалиной.
Данила Дунаев с партнершей.
Режиссерами сериала "Девочки не сдаются" стали Сергей Краснов и Мария Кравченко.
Кадр со съемок сериала "Девочки не сдаются".

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