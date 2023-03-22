Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть

Фанаты актрисы шокированы.

Популярная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина, увы, не смогла построить семейное счастье. С 1996 года она жила, что называется, в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским. У пары родилась дочь Мария, однако малышка не спасла родителей от расставания в 2009 году. Кроме того, звезда встречалась с коллегой по цеху Вячеславом Манучаровым и британским композитором Саймоном Бассом. Отношения по итогу рухнули.

Зато в творчестве Любовь Толкалина сильно преуспела – на ее счету десятки ролей в театре и кино. 45-летняя актриса сегодня весьма востребована, поэтому карьеру и воспитание наследницы приходится совмещать. Она даже призналась в социальных сетях, что свободного времени практически не бывает.

Звезда сериалов выложила сторис, в котором шокировала фанатов рассказам о болезни. Она, гуляя по парку и учила текст, отметив, что получила два часа свободного времени. Артистка также подчеркнула. что не пьет антибиотики, хотя и кашляет.

Любовь Толкалина объяснила, что из-за препаратов у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за чего она иронично предсказала свою смерть, объявив сотрудникам "Мосфильма", что вот-вот умрет. Меж тем, актриса показала поклонникам кадры из нового фильма с ее участием. На кадрах с кладбища одному из героев картины выкопали могилу...

Кроме того, фанаты звезды обратили внимание на видео в ее соцсетях. На кадрах видно, как на плечи актрисы кладут зажженные свечи. "Да ты горишь, детка!" – подписала пост Любовь Толкалина.