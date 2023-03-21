"Рак": борющаяся с онкологией Ковальчук решила оставить Чумакова

Юлия Ковальчук раскрыла правду.

Знаменитая певица всегда радовала своих поклонников прекрасным внешним видом. Для 40-летней женщины, которая успела стать мамой, она выглядет безупречно. Не было у россиян и сомнений в том, что известная блондинка здорова. Однако вчера Юлия Ковальчук наверняка напугала своих фанатов, внезапно проболтавшись об онкологии.

В своем микроблоге певица разместила снимок, на котором изображена тарелка с рисовой кашей и папайей. Артистка призналась, что этот фрукт теперь ее "новая любовь" и объяснила это тем, что продукт помогает ей и другим людям бороться с онкологией. "Сок папайи замедляет рост опухолей и может использоваться для лечения ранних стадий рака", – написала на своей странице супруга Алексея Чумакова.

Однако не ясно, с чего вдруг абсолютно здоровая Юлия Ковальчук решила акцентировать внимание на этом страшном заболевании. Можно предположить, что певица просто-напросто занялась профилактикой и борьбой с онкологией тогда, когда ее здоровью ничего не угрожает. Пока блондинка добавляет в свой рацион новые фрукты, ее супруг ездит с концертами.

Кажется, в туре Алексея Чумакова она решила оставить, а потому не покинула свое семейное гнездышко в Испании. Вполне возможно, от поездок артистка отказалась, чтобы не рисковать здоровьем из-за беременности, которую ей приписывают со вчерашнего дня. В Сеть просочились кадры, на которых женщина, похожая на Юлию Ковальчук, поймана с огромным пузом.