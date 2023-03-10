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"Быть свободной": Сбежавшая из дома Ковальчук прервала молчание после разрыва с Чумаковым

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Ковальчук уехала с ребенком.

Этот брак считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Звездные супруги за годы отношений смогли выстоять и сохранить любовь на фоне нескончаемых слухов о скандалах, изменах и разводе. Вот и недавно, к слову, по Сети разлетелась новость о том, что семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова раскололась.

А произошло это всего лишь на пару дней. После Нового года артистка со своим мужем и ребенком сбежала из московского дома за границу – на отдых. Супруги уже успели сменить пару локаций: сначала были у океана, а потом отправились в Испанию. Но внезапно семейная идиллия закончилась, а между певицей и музыкантом произошел разрыв.

Дело в том, что на днях у Алексея Чумакова были концерты в России, куда он отправился без своих двух любимых женщин. Юлия Ковальчук с дочерью осталась за границей, где теперь в отсутствии мужа размышляет о высоком. Именно после разрыва звезда решила порассуждать о своем отношении к старению. Этот процесс она мило называет "взрослением"и заверила, что ее это совсем не пугает.

"Это же такое счастье быть взрослой, свободной и самодостаточной", – написала в своем микроблоге певица и опубликовала снимок без макияжа. Фотографией артистки восхитились многие поклонники. Почти каждый отметил, что естественное старение Юлии Ковальчук к лицу.

10 марта 2023, 13:40
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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