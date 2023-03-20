На шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть

В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова радостное событие?

Звездные супруги – пожалуй, самые скрытные представители отечественного шоу-бизнеса. Они воспитывают 5-летнюю дочь, лицо которой до сих пор не показали публике. На просторах Интернета поклонники даже шутят, мол, может быть, наследницы вообще не существует. Но девочка у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова точно есть, и, возможно, скоро у нее появится братик или сестренка.

В Сеть слили фото женщины, по мнению пользователей, очень сильно похожей на певиц, с беременным пузом. В кадре она стоит в магазине с маленькой девочкой, одетая в мешковатую одежду. Живот и правда огромный, учитывая худощавое телосложение знаменитой блондинки. Народ рассуждает, что, судя по его размерам, супруга Алексея Чумакова находится на шестом месяце беременности.

Сама Юлия Ковальчук после появления этих новостей пока хранит молчание. Можно подумать, что на снимке вовсе не она. Но в микроблоге артистки появилось видео, в котором видны ее ноги в похожих штанах и кедах как на наделавшей шума фотографии. К тому же, подозрительным теперь кажется тот факт, что певица давно не публиковала снимки, на которых сфотографирована ниже груди.

В любом случае, пока заявления от звездного семейство не поступило, эту информацию можно воспринимать лишь на уровне слухов. А учитывая скрытность супругов, молчание они прервут не скоро. Может быть, Юлия Ковальчук, если же на снимке она, вовсе не беременна, а просто набрала пару лишних килограммов.