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Понедельник 20 марта

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На шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть

На шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть
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В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова радостное событие?

Звездные супруги – пожалуй, самые скрытные представители отечественного шоу-бизнеса. Они воспитывают 5-летнюю дочь, лицо которой до сих пор не показали публике. На просторах Интернета поклонники даже шутят, мол, может быть, наследницы вообще не существует. Но девочка у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова точно есть, и, возможно, скоро у нее появится братик или сестренка.

В Сеть слили фото женщины, по мнению пользователей, очень сильно похожей на певиц, с беременным пузом. В кадре она стоит в магазине с маленькой девочкой, одетая в мешковатую одежду. Живот и правда огромный, учитывая худощавое телосложение знаменитой блондинки. Народ рассуждает, что, судя по его размерам, супруга Алексея Чумакова находится на шестом месяце беременности.

Сама Юлия Ковальчук после появления этих новостей пока хранит молчание. Можно подумать, что на снимке вовсе не она. Но в микроблоге артистки появилось видео, в котором видны ее ноги в похожих штанах и кедах как на наделавшей шума фотографии. К тому же, подозрительным теперь кажется тот факт, что певица давно не публиковала снимки, на которых сфотографирована ниже груди.

В любом случае, пока заявления от звездного семейство не поступило, эту информацию можно воспринимать лишь на уровне слухов. А учитывая скрытность супругов, молчание они прервут не скоро. Может быть, Юлия Ковальчук, если же на снимке она, вовсе не беременна, а просто набрала пару лишних килограммов.

20 марта 2023, 12:40
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
7Дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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