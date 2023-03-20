"Убивают": Близкий друг раскрыл правду о состоянии оказавшегося на грани смерти Костомарова

Роман Костомаров в тяжелой ситуации.

С начала января вся страна переживает за олимпийского чемпиона, который попал в реанимацию. Его родственники решили не разглашать подробности болезни, поэтому поклонникам остается верить лишь сообщениям в СМИ. А новости о нем приходят неутешительные: если верить прессе, Роман Костомаров перенес ампутацию стоп и кистей рук, а также инфаркт.

Более того, некоторые врачи в беседе с журналистами отмечали, что фигурист оказался на грани смерти, ведь его болезнь протекает примерно так же, как у ныне покойной Юлии Началовой. Пока в СМИ появляются все новые сообщения о спортсмене от "проверенных источников", на связь вышел друг семьи Александр Жулин. Он, как оказалось, общается с женой коллеги по льду Оксаной Доминой, а значит, знает, что с ним происходит.

Бывший муж Татьяны Навки раскрыл правду о состоянии коллеги по льду. "У Ромы тяжелая ситуация", – сказал он о Костомарове. Однако другие подробности приводить не стал, отметив, что давно решил для себя "не чесать языком", а лучше сходить в церковь. Больше всего в этой ситуации Александра Жулина, как оказалось, расстраивают журналисты.

"Меня убивают некоторые СМИ, которые выносят в публичное пространство непроверенные новости", – пояснил прославленный тренер.

У него нет сомнений в том, что олимпийский чемпион поправится и еще порадует свих поклонников. А потом, говорит Александр Жулин, предстоит разобраться, почему вообще такая беда произошла с Романом Костомаровым, который никогда не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.