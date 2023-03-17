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Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности

Костомаров получил новые тяжелые осложнения .
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У Романа Костомарова развилась гематома в лобной части головы. Об этом сообщает NGS. Терапевт Андрей Звонков уверен, что такой диагноз неминуемо приведет к серьезным изменениям личности человека. В частности изменения могут комнуться настроения и характера. Фактически Костомаров может стать совершенно другим человеком, если вообще выживет.

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"Повреждаются очень многие функции. Даже после ушиба лобной части у человека порой меняется философия", — рассказал медик.

Также врач добавил, что решение врачей ввести Костомарова в медикаментозный сон было правильным, так как ему нужно было восстановиться после тяжелой болезни.

Напомним, 46-летний российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с 10 января находится в больнице Коммунарки. Фигурист попал туда с тяжелой формой пневмонии, его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. В больнице Костомаров перенес инсульт и менингит. В итоге у Костомарова развился сепсис и гангрена, врачам пришлось ампутировать ему чатси стоп и кистей рук. Сейчас решается вопрос об очередной ампутации, так как полностью остановить сепсис и некроз не получилось. Сможет ли фигурист пережить еще одну ампутацию, большой вопрос.

Ранее сообщалось, что решение об очередной ампутации руки 46-летнего Романа Костомарова уже принято. К этому его готовили еще полтора месяца назад, но тогда у фигуриста произошел инсульт.

Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 17 марта 2023, 18:00 Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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