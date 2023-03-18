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Суббота 18 марта

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Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело

Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело
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О том, что произошло с Романом Костомаровым, рассказал источник в больнице.

Уже больше двух месяцев фигурист борется с тяжелыми последствиями пневмонии. Спортсмена доставили в больницу еще в середине января, и с тех пор новости о его здоровье приходят в основном тревожные.

Из-за осложнений у Романа Костомарова началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать фигуристу ноги и одну из кистей. Правда, до сих пор доподлинно неизвестно, сколько плоти отрезали спортсмену. Сначала речь шла только о стопах, но источник в больнице сообщает другое.

По некоторым данным, Костомарову сначала ампутировали обе стопы, но затем гангрена продолжила прогрессировать, поэтому врачам пришлось лишить больного ног до колена. Также фигуристу ампутировали кисть одной руки. В настоящее время решается вопрос об операции по удалению второй кисти.

Организм спортсмена очень слаб, но, несмотря на это, Романа Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких на несколько часов. Фигурист время от времени приходит в сознание и "гоняет" медицинский персонал, заставляя исполнять его волю. Например, по его просьбе медсестры обмыли тело, точнее голову и волосы, а также накормили мороженым.

К сожалению, у спортсмена сохраняется полиорганная недостаточность, состояние очень тяжелое. Плюс ко всему, из-за болезни Костомаров похудел почти вдвое.

18 марта 2023, 14:16
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Московский комсомолец ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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