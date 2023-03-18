Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело

О том, что произошло с Романом Костомаровым, рассказал источник в больнице.

Уже больше двух месяцев фигурист борется с тяжелыми последствиями пневмонии. Спортсмена доставили в больницу еще в середине января, и с тех пор новости о его здоровье приходят в основном тревожные.

Из-за осложнений у Романа Костомарова началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать фигуристу ноги и одну из кистей. Правда, до сих пор доподлинно неизвестно, сколько плоти отрезали спортсмену. Сначала речь шла только о стопах, но источник в больнице сообщает другое.

По некоторым данным, Костомарову сначала ампутировали обе стопы, но затем гангрена продолжила прогрессировать, поэтому врачам пришлось лишить больного ног до колена. Также фигуристу ампутировали кисть одной руки. В настоящее время решается вопрос об операции по удалению второй кисти.

Организм спортсмена очень слаб, но, несмотря на это, Романа Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких на несколько часов. Фигурист время от времени приходит в сознание и "гоняет" медицинский персонал, заставляя исполнять его волю. Например, по его просьбе медсестры обмыли тело, точнее голову и волосы, а также накормили мороженым.

К сожалению, у спортсмена сохраняется полиорганная недостаточность, состояние очень тяжелое. Плюс ко всему, из-за болезни Костомаров похудел почти вдвое.