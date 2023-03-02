Толпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой

Как выглядело тело Стриженовой?

В выходные на странице знаменитой актрисы в соцсетях появилось печальное для многих сообщение. Была озвучена дата прощания со звездой театра и кино, которая многим запомнилась своими яркими ролями. Что же случилось с Екатериной Стриженовой?

Ничего плохого, к счастью. Отыграв спектакль "Леди на день", она просто-напросто объявила, что 29 марта состоится крайняя постановка с ее участием. В ближайшее время это будет последняя возможность увидеть телеведущую живьем на сцене, в последующих же примет участие другой актерский состав.

Не успела Екатерина Стриженова вжиться в роль своей героини в "Леди на день", как уже ушла в иной мир – в мир спектакля "Женщины Есенина". Вчера в своем микроблоге она показала пару кадров с прошедшей постановки со своим участием. На одной фотографии ее тело выглядит пожилым, ведь на ней надета бордовая косынка, а лицо будто загримировано под старуху.

Звезда также опубликовала фотографию, которой ясно дала понять, что прощание зрителей с ней и ее героиней состоялось. В кадре она стоит с букетами цветов, а в подписи говорит, что в зале была толпа народа, которая ей рукоплескала!

"Спасибо партнерам за спектакль и зрителям за цветы и аплодисменты", – обратилась к народу Екатерина Стриженова.