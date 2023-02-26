"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой

Стриженову больше не увидят.

Многие эту эффектную брюнетку знают в качестве телеведущей, ведь ее уже много лет можно увидеть на Первом канале. Но она на самом деле всегда была еще и блестящей актрисой. Билеты на постановки с ее участием разлетались мигом. Сейчас ситуация та же – на спектакли, в которых играет Екатерина Стриженова, собираются толпы.

Об этом по крайней мере можно судить, посмотрев свежие видео в микроблоге звезды. Она показала кадры, снятые во время спектакля "Леди на день" режиссера Дмитрия Астрахана в театре Армии. Кто-то в зале записал момент, когда уже в конце действия актриса выходит на поклон. Слышно, как собравшиеся рукоплещут и кричат, выражая восторг.

Екатерина Стриженова, к слову, и сама осознала признание своими зрителями, наблюдая за их реакцией во время своей игры.

"Особое чувство, когда на моих монологах я слышу, как в зале люди плачут вместе со мной", – написала в своем микроблоге телеведущая.

Поблагодарив всех, кто пришел на постановку, она анонсировала будущую дату спектакля со своим участием: со всеми желающими посмотреть "Леди на день" она встретится 29 марта. К слову, таким образом она назвала дату прощания зрителей с собой. Ведь в последующих спектаклях ее уже нельзя будет увидеть.

"Специально предупреждаю, у нас несколько составов", – отметила Екатерина Стриженова, чтобы ее поклонники не пришли на постановку, в которой нет их любимицы.