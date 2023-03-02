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Четверг 2 марта

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Не стало Анфисы Чеховой: секс-бомба российского шоу-бизнеса ушла молодой после известия о раке

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Народ прощается с Чеховой.

Знаменитая блондинка за свою жизнь успела реализоваться во многих сферах. Кому-то она запомнилась как главная секс-бомба российского шоу-бизнеса, благодаря программе на телевидении. А для кого-то Анфиса Чехова – пример того, что при большом желании из пышки можно превратиться в стройняшку.

К слову, результат похудения теледивы потряс многих! Звезда всегда возбуждала умы россиян своими пышными и аппетитными формами, но внезапно стала таять на глазах. В итоге ей удалось сбросить 30 килограммов! Свой опыт она решила передать женщинам, которые тоже борются с лишним весом, и запустила целый курс, к которому помимо себя привлекла разных специалистов – от нутрициологов до психологов.

Однако вчера стало известно о том, что Анфисы Чеховой, которая готова помогать народу худеть, не стало. В своем микроблоге артистка сообщила, что предыдущий курс был последним. Как оказалось, звезде надоело говорить на эту тему, ведь сбросила лишние килограммы она семь лет назад. Сейчас ее волнуют уже другие темы. В общем, те, кто думал, что вещать о стройности теледива будет до старости, ошибся: из этой сферы секс-бомба российского шоу-бизнеса ушла молодой. Пора прощаться.

Чем же теперь она намерена помогать обществу, остается догадываться. Но не стоит сомневаться, что в багаже у нее много интересных знаний. Вспомнить хотя бы, как на странице Анфисы Чеховой появились рассуждения о том, как она получает известия о раке и реагирует на них – это были мысли очень умного и просветленного человека!

2 марта 2023, 11:20
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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