По стопам Волочковой: Сбросившие одежду Чехова и Кудрявцева раздвинули ноги перед толпой

У Волочковой появились конкурентки.

Всем известно, что балерина всея Руси – королева не только шпагатов, но и баньки. Представить кого-то, кто парится так же изыскано как она, сложно. Ей не страшна купель на морозе, обжигающие температуры, удары веников... А раздвинуть ноги в парной – за милую душу! Но, кажется, у Анастасии Волочковой в этих делах наметились серьезные конкурентки.

Горячий контент с забавами в купели показали Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова. Две подружки решили завершить череду выходных походом в баньку, чтобы поболтать и как следует отдохнуть. Блондинка, к слову, отметила, что такой вид досуга далеко не ее любимый. Однако в конце концов телеведущая прониклась, так сказать, жаркими утехами.

После вполне себе приличного времяпрепровождения звездные приятельницы буквально пошли по стопам Анастасии Волочковой, что, собственно, признали и сами. Сбросив одежду и разместившись в купели, обе телеведущие грациозно раздвинули ноги, можно сказать, перед толпой, ведь их номер увидела многомиллионная аудитория соцсетей. И все ради того, чтобы хотя бы попытаться повторить уникальный шпагат балерины всея Руси!

"Настя Волочкова. мы передаем тебе огромный привет! В общем шпагате!" – весело произнесли на камеру Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева.