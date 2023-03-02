Развод? Загулявшая жена Петросяна без оглядки рванула из дома с манатками

Жена Петросяна решилась.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно развивает свой блог и делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Недавно она рассказала о необычном увлечении двухлетнего сына Петросяна. Как выяснилось, мальчик в таком возрасте уже изучает языки, что шокировало фанатов звездного семейства. Тем не менее, Ваган уже продолжительное время изучает армянский язык и обладает хорошим словарным запасом.

Судя по всему, в воспитание и развитие наследника Петросян и его жена вкладывают по полной программе, не жалея сил и средств. Однако сегодня Тутьяна Брухунова бросила свои обязанности и решила отправиться в поездку. Об этом она рассказала в своем аккаунте.

Жена Петросяна отметила, что летит не в теплые края, и ее поездка совсем не дальняя, судя по короткому времени полета.

"Всем доброе утро, я в аэропорту. Неожиданно. Совершенно спонтанная поездка. Угадаете, куда лечу? Лететь чуть меньше трех часов. И, судя по тому, как я тепло одета, не на юг", – отметила жена Петросяна.

Брухунова была навьючена манатками, но ее счастливый вид выдавал то, что смотаться из дома лишний раз она безмерно рада. Неужели развод? – гадают злопыхатели. Но комментариев о причине своего отъезда Брухунова не дала.

Впрочем, без Петросяна и его денег она вряд ли могла так мотаться по городам и весям. Став женой прославленного комика, Брухунова напрополую тратит его деньги. Носит брендовые вещи, хвастается модными луками, постоянно путешествует. Недавно в Стамбуле жена Евгения Петросяна буквально загуляла: ходила по улочкам, заглядывала в дорогие бутики, посещала музеи и вкусно ела.