"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной

Наташа Королева и Тарзан устроили вечер для троих.



Наташе Королевой, уверены многие, бывает сложно определиться с тем, что же стоит выкладывать в свой личный блог, а что лучше оставить в памяти телефона. Вот и накануне подписчики жены Тарзана утвердились в этом предположении.

Наташа с супругом пошли в спа-салон, где исполнительница хита "Маленькая страна" показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной. В полумраке помещения было видно, как на массажной кушетке лежит Сергей Глушко, а массажистка напоминает ему голени с маслом. Однако, несмотря на то, что тело танцора была прикрыто простыней, от внимательных подписчиков не скрылся кусочек мягкого места Тарзана.

"Подсматриваю", – Наташа Королева сопроводила видеоролик про Тарзана смешной подписью.

К слову, несмотря на продолжающееся слухи о проблемах в семье звезд, парочка продолжает жить припеваючи. В одном из последних интервью Наташа рассказала, что уже даже перестала злиться на сплетников.

Более того, после очередной статьи об их расставании, смирившаяся с разводом Наташа Королева даже позвонила Тарзану, чтобы в очередной раз вместе посмеяться над выдумками журналистов.