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"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем

Наташу Королеву сдали с потрохами.
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"Дельфин и русалка", к сожалению многих, расстались много лет назад. Эта пара в свое время считалась примером романтики. Однако далеко не все сразу были "за" этот роман. Певица как-то раз рассказывала, что сношалась с Игорем Николаевы втихушку от матери, которой всегда все рассказывала. К слову, родители Наташи Королевой не одобряли отношения дочери со взрослым музыкантом.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Сейчас артистка, кажется, ведет себя примерно так же, как ее мать и отец. Светская сплетница Лена Миро напомнила, что звезда против того, чтобы ее сын Архип женился на своей возлюбленной со скверным прошлым стриптизерши. По крайней мере, сейчас. Артистка, по ее словам, однажды говорила, что ее наследник слишком молод и может еще кого-нибудь встретить на своем пути. Однако, кажется, дело все же близится к созданию семьи.

В своем блоге светская сплетница сообщила, что девушка Архипа Глушко Мелисса Волынкина заявила о скорой свадьбе. Она отметила, что не одобрявшая брак певица должна что-то сделать, но пользователи в комментариях предположили, что ею уже все давно сделано. Для начала отправили Архипа жить за границу.

"Родители не только рассаживают сына со своей девушкой в разные концы зрительного зала, но и заботливо покупают ему презервативы и раскладывают по всем карманам", – так Наташа Королева, благодаря фантазии россиян, можно сказать, попалась на горячем.

Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2023, 11:40 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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