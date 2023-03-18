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Суббота 18 марта

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"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода

"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода
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Владимир Пресняков выдал долго скрываемый им секрет.

С журналистами портала "PROзвезд" пообщался Владимир Пресняков. Рассказал он о личной жизни, и о планах на ближайшее будущее.

Совсем скоро певцу исполнится 55 лет. Эту красивую дату он планирует отметить с большим размахом. Есть у него для этого и грандиозный повод. Совсем недавно Владимир получил премию "Лучший певец года", что особенно ценно для него. Ведь до этого ни единой награды в копилке Преснякова-младшего не было.

Оказывается, когда ему было 22 года, Владимиру Преснякову предложили вручить звание "Заслуженный артист России", однако юноша посчитал, что таких почестей он не достоин. Увы, подобных предложений более не звучало.

"После этого мне никаких наград не давали", – с грустью признался брошенный после отказа Пресняков.

Но главное то, что теперь ситуация исправилась. Есть у певца и другой повод для гордости: то, как складываются его отношения с супругой Натальей Подольской. Ведь пара вместе уже почти 20 лет и воспитывает двух долгожданных сыновей. Тем не менее, их чувства лишь крепнут и дарят им постоянную новизну. Но и работают они над отношениями, по признанию артиста, не покладая рук.

Попутно Владимир Пресняков назвал причину развода, которая рушит отношения огромного количества людей. По словам артиста, нужно ежедневно вкладывать в свой союз романтику, уважение, попытки порадовать любимого человека. Потому что у тех, кто забывает о таких важных мелочах, любовная лодка очень быстро развивается о быт.


18 марта 2023, 15:21
Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
PROzvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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