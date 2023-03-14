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Вторник 14 марта

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Два года безденежья: Игорь Миркурбанов пожаловался на жизнь в нищете

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Что стало с любимым актером Богомолова

Карьера Игоря Миркурбанова началась сразу после окончания ГИТИСа – в Театре им. Маяковского. Затем были удачные проекты в театре "Гешер", в Израиле, в МХТ им. Чехова, Ленкоме и Театре на Малой Бронной. За сценические работы Миркубанов получил "Золотую маску" и "Хрустальную Турандот", стал лауреатом премий Олега Табакова и Олега Янковского. Хотя безмятежной его жизнь была не всегда...

"Я не переоцениваю свои способности, характер, волю и прочее, – признается актер. – Но есть одно качество, за которое я могу себя уважать. Мне кажется, оно меня держало и спасало от самых экстремальных и трагических жизненных обстоятельств. Скажем, во времена абсолютного безденежья и нищеты, которые длились не месяц, не два, а продолжались два с половиной года, несмотря ни на что, в любую погоду я надевал на себя огромное количество всяких комбинезонов, брал в руки гантели и бежал. Потому, что понимал: дело, которому я уже принадлежу, нельзя предавать. И пока оно меня держит, я обязан быть ему верен".

Фото: пресс-служба ТК "Россия-Культура":

Игоря Миркурбанова считают любимым актером Константина Богомолова – актер был занят в его спектаклях "Карамазовы", "Новая оптимистическая", "Бесы Достоевского". "У него очень глубокие тексты, которые он заставляет играть быстро. Он очень рефлексирующий человек, и, мне кажется, немножко боится быть настойчивым, пафосным, серьезным, боится морализаторства в текстах. Но они все выдерживают. И время покажет, что я прав", – рассказал артист о втором муже Ксении Собчак в программе "Белая студия" на телеканале "Культура".

14 марта 2023, 12:40
Фото: пресс-служба ТК "Россия-Культура":
"Белая студия" ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

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