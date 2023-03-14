"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение

Новые тревожные новости о Костомарове.

Вся Россия продолжает молиться за выздоровление олимпийского чемпиона. С января он находится в больнице в тяжелом состоянии, а в СМИ с каждым днем появляются только тревожные новости. Писали, что на фоне сепсиса спортсмен лишился одной стопы, а также кистей рук и даже пережил не один инфаркт. При этом родственники Романа Костомарова хранят молчание и не комментируют его состояние.

Поклонников фигуриста, помимо его судьбы, волнует один вопрос: как человек, который всю жизнь занимался спортом и вел здоровый образ жизни, мог так серьезно заболеть? Ответ нашелся у медиума Инны Мишиной, которая поделилась им с интернет-изданием "Подмосковье сегодня". После пережитых инфарктов и ампутации она взглянула, так сказать, внутрь спортсмена и нашла новое осложнение, которое не дано увидеть врачам. Оно-то и помешало избежать происходящего.

"Человек сильный духом, только кровь у него протухшая. Борется он все время. Ему было все это предначертано судьбой", – рассуждает ясновидящая о Романе Костомарове.

Она увидела, что тяжелая болезнь и все испытания – это расплата за все, чего добился олимпийский чемпион. Инна Мишина отметила, что фигурист якобы заключил какой-то договор с темными силами. И тяжелую болезнь с серьезными последствиями он на этом фоне предвидел. Сейчас, говорит медиум, все, что остается Роману Костомарову и его родственникам, это верить в Бога.