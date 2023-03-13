Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Понедельник 13 марта

15:40Не зря плакала о раке: Чехова собирает с миру по нитке на дорогу в последний путь 15:20Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов 15:00"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами 14:40Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана 14:20С чистого листа: Опозоривший Родину Панин сменил имя в Испании 14:00Какой позор: Расфуфыренная красотка из "Уральских пельменей" получила плевок в лицо прямо на сцене 13:51"Сельпо есть сельпо": нацепившая бомжатское тряпье "кикимора" Брухунова стала вдовой 13:40Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью 13:20"Поплакать, пострадать": затаившаяся после начала СВО Лорак вывернула душу 13:00Утонувшее вниз головой тело Толкалиной нашли слишком поздно: Начало пахнуть 12:40"Жду внука": Поймавший дочь с темнокожим Агутин заявил о пополнении в семье 12:20"Киркоров любил Галкина*": Узнавшая о тайной интрижке мужа Пугачева рвет и мечет 12:00Несуществующие квартиры: Вскрылась новая схема обмана дольщиков 11:40На бабкину пенсию: как бросившие замок Пугачева и Галкин* экономят на коммуналке 11:20"Три дня это делали": поработавшая руками Довлатова похвасталась большим размером 11:00Самые закредитованные регионы России – рейтинг 10:40Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой? 10:20"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина* 10:00"Умер": страшное известие на странице пропавшего Шифрина убило поклонников 09:40"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию 09:20Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом 09:00"Неизлечимое заболевание": как таскающийся по врачам Билан борется с ВИЧ 08:40Тест: отгадайте фильм с Яковлевой по цитате 08:20Почему дешевая пластика должна насторожить 08:00На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе? 06:27Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным 02:41Какие операции не нужны никому? 00:02День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта 22:09Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке 20:15Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура 18:58"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться 18:21"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 17:48Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно 17:45Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 17:04"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе 15:57"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой 15:22"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 14:29"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод 14:18"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод 13:12Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12:54"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку 12:40"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой 11:50"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать 11:38Слезы и море цветов: 46-летний Басков отмучился перед ножом хирурга 08:26Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт 06:15Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания? 04:47Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео) 02:58Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян 00:01День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта 22:27"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов

209

Что будет с искалеченным Костомаровым?

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров лежит в больнице Коммунарки с 10 января. Фигуриста госпитализировали с тяжелой формой двусторонней пневмонии, где его сразу подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО. Со временем у спортсмена начались осложнения на фоне лечения сильными медикаментами. У Костомарова развился сепсис, а потом и некроз тканей конечностей. В итоге ему ампутировали части стоп и несколько пальцев рук.

Многие считают, что положение Костомарова плачевно, и шансов на выздоровление почти нет. Якобы врачи лишь мучают его бесконечными операциями. Мол, уже слишком долго он находится в больнице.

Однако близкие Костомарова и его поклонники уверены, что он поправится. Россияне продолжают молиться о выздоровлении спортсмена, жизнь которого уже в любом случае никогда не будет прежней, ведь он стал инвалидом.

Тем временем его состояние постепенно меняется. Как сообщает RT, у Костомарова есть небольшие улучшения. Состояние фигуриста стабильно, но все еще требует пристального внимания врачей. Если такая динамика сохранится, то вскоре медики могут поднять вопрос об отключении Романа Костомарова от аппарата ИВЛ, пишет сайт URA.RU.

13 марта 2023, 15:20
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Матч ТВ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

По теме

Сепсис не остановить: перенесший ампутацию Костомаров может лишиться еще одной части тела

Не зря плакала о раке: Чехова собирает с миру по нитке на дорогу в последний путь

Чехова обратилась к россиянам.

"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами

Волочкова и Джигурда попались!

Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана

По доходу – и расход

С чистого листа: Опозоривший Родину Панин сменил имя в Испании

Панин сделал заявление.

Какой позор: Расфуфыренная красотка из "Уральских пельменей" получила плевок в лицо прямо на сцене

Михалкова не ожидала такого.

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 12/03ВскХорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12/03Вск"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 11/03Сбт"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 12/03Вск"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод