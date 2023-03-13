Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов

Что будет с искалеченным Костомаровым?

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров лежит в больнице Коммунарки с 10 января. Фигуриста госпитализировали с тяжелой формой двусторонней пневмонии, где его сразу подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО. Со временем у спортсмена начались осложнения на фоне лечения сильными медикаментами. У Костомарова развился сепсис, а потом и некроз тканей конечностей. В итоге ему ампутировали части стоп и несколько пальцев рук.

Многие считают, что положение Костомарова плачевно, и шансов на выздоровление почти нет. Якобы врачи лишь мучают его бесконечными операциями. Мол, уже слишком долго он находится в больнице.

Однако близкие Костомарова и его поклонники уверены, что он поправится. Россияне продолжают молиться о выздоровлении спортсмена, жизнь которого уже в любом случае никогда не будет прежней, ведь он стал инвалидом.

Тем временем его состояние постепенно меняется. Как сообщает RT, у Костомарова есть небольшие улучшения. Состояние фигуриста стабильно, но все еще требует пристального внимания врачей. Если такая динамика сохранится, то вскоре медики могут поднять вопрос об отключении Романа Костомарова от аппарата ИВЛ, пишет сайт URA.RU.