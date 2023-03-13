"Жалко его": мать считает себя мерзавкой за жестокое обращение с Костомаровым

Исповедь родительницы фигуриста

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

ПО ТЕМЕ Большое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене

Но болезнь не отступила, нанося тяжелые удары по различным органам. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Сегодня из-за синеющих остатков рук врачи подозревают у него повторный сепсис.

Все это время фигуристу помогают двое родных людей – жена Оксана Домнина и мать Валентина Костомарова. Валентина Николаевна – человек волевой. С ней не забалуешь! "Мы вдвоем его и Дениса (сын, брат Романа – Прим. ред.) растили, – говорит мать фигуриста. – Но я себе тогда сказала, что, вот что вырастет, то вырастет. За все буду в ответе я сама".

Коллеги – а работает она поваром в ФСО РФ – всегда поражались тому, как Костомарова растит сына. "Мне иногда на работе говорили: мол, по-спартански ты его держишь, – вздыхает мать. – Может быть, немножко это было. Но, во всяком случае, я никогда не бежала с конфеткой в кармане и не несла ее ребенку, ни одному и ни другому".

Сам Костомаров позже признавался, что мать в большей степени занималась его воспитанием. "Мама у меня такая жесткая, диктатор была, жестко наказывала. Папа, понятно, тоже помогал и ремня нам давал за какие-то домашние драки или еще за что-то, за плохие оценки, – рассказывал спортсмен. – Но если мама бралась за меня, то так очень жестко, особенно в школьные годы. Стружку снимала будь здоров. Наверно, я даже побаивался ее".

"Я считала, что надо пожестче. Хотя иногда жалко очень было. Потому что настаивала. А сама думаю: мерзавка!" – рассказала мать фигуриста в документальном фильме "Мама в игре".