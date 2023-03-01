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Среда 1 марта

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Оставивший жену Пресняков развлекся с грудастой старухой: Какой же кайф!

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Новая жизнь Преснякова-младшего во всей красе.

Жизнь 31-летнего Никиты Преснякова резко изменилась прошлой осенью. Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова спешно переехал в США и полностью разорвал связи с Россией. Теперь работа, семья и развлечения у музыканта проходят за океаном.

Судя по всему, успех нашел Никиту даже за рубежом. Сейчас он снимает клипы именитым голливудским артистам. На днях поклонники Преснякова узнали, что мужчина развлекся с грудастой старухой на сцене. Ей оказалась Долли Партон — известная американская кантри-певица и артиста. В свои 77 лет она внимательно следит за внешностью, поражая поклонников и лицом, и фигурой.

"Задачи были не простые. Но какой же кайф испытываешь, когда все удачно завершил и отдаешь смонтированный и окрашенный проект", — написал Никита в социальных сетях.

А вот поклонники Никиты Пресняков начали переживать за личную жизнь артиста. В загруженный график мужчины, должно быть, трудно вписать молодую супругу. Оставивший жену Никита Пресняков на время съемок и так редко комментирует личную жизнь, а после волны популярности среди голливудских звезд и вовсе перестал показывать совместные будни. Поклонники ждут новых кадров от Алены Красновой, надеясь, что у пары все хорошо.

1 марта 2023, 21:50
Никита и Владимир Пресняков. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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