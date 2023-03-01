"Прощай": Россия провожает Дарью Мороз со слезами на глазах

Знаменитая актриса запомнилась не только браком с Константином Богомоловым, но и яркими ролями в кино и театре. За годы творчества у нее сформировалась армия поклонников, которая пристально следит за жизнью своей любимицы в соцсетях. Сегодня в микроблоге Дарьи Мороз появилось важное сообщение, которое, можно сказать, довело фанатов до исступления.
Актриса объявила тем, кто, возможно, пропустил, о том что наконец-то пришла весна! В честь первого дня марта она опубликовала поистине теплый снимок: с нежной улыбкой на лице он стоит на белом фоне, освещенная ярким светом. "Ну привет, весна!!" – подписала кадр знаменитая блондинка.
Поклонники сразу прониклись настроением Дарьи Мороз и в комментариях принялись буквально провожать ее в новое долгожданное время года с наилучшими пожеланиями. "Чаще улыбайтесь, пусть каждый день будет повод!!!", пишут в комментариях пользователи. А для некоторых пост артистки стал поводом проводить холода. "Прощай зима", – появилось под публикацией блондинки.
Вместе с тем народ принялся хвалить внешность прославленной актрисы. Особенно эмоциональные фанаты даже всплакнули от восхищения ее красотой!
"Какая вы тут прям весенняя! Красивая!", – осыпали комплиментами Дарью Мороз россияне.