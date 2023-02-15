"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком

Дарья Мороз шокировала россиян.

Актриса получила известность не только благодаря браку с режиссером Константином Богомоловым. Многие запомнили ее по фильмам и сериалам, где она представала в неглиже. Вспомнить хотя бы картину "Содержанки", в которой Дарья Мороз показывала свои прелести.

Фанатов такие сцены с участием знаменитой блондинки не смущают, а только радуют. А вот недоразумение у народа вызывают другие кадры. В День всех влюбленных артистка в своем микроблоге выложила селфи с репетиции постановки во МХТ им. А.П. Чехова. На фотографии блондинка предстала в максимально неженственном образе. Чего только стоят костюм моряка и нелепая шапка.

"SV DAY? Не, не слышали", – в шуточной форме подписала кадр Дарья Мороз, намекая на то, что ей не до праздника, она увлечена работой.

Мнения в комментариях по поводу образа артистки разделились. Одни решили, что звезда выглядит прекрасно в любой одежде, а другие усомнились в том, что артистке комфортно в таком амплуа.

"Так ей больше нравится голышом, но еще холодно", – иронично написали о Дарье Мороз.

Среди комментаторов нашлись и те, кто нашел во внешнем виде блондинки грубые черты, а потому сравнили ее с мужиком.

"Ну чистый Алексей Кравченко", – обратился к Дарье Мороз один из пользователей.