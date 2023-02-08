"Тошнит от этой бездарности": безголосую Загитову погнали в шею вслед за Бузовой и Милохиным

Загитова потерпела крах.

Алина Загитова строит карьеру не только фигуристки, но и звезды шоу-бизнеса. Она уже попробовала себя в качестве ведущей "Ледникового периода" на Первом канле, записывала ролики с популярными блогерами и даже пела. Однако ее вокальные данные, впрочем как и журналистские, мало кто оценил.

Недавно Загитова показала в своем аккаунте кадры с репетиции, где она поет. Увиденное произвело неоднозначное впечатление, ведь она не попадала в ноты, а ее голос был еле слышен. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что Алина Загитова просто лезет туда, где ей не место.

"Лавры Оли Бузовой и Дани Милохина не дают покоя никому. Если ты фигуристка, добивайся ты своих высот в катании. Зачем тебе лезть туда, где тебе делать нечего?" – заявил продюсер.

Также Дзюник отметил, что его "тошнит от этой бездарности", и сама безголосая Загитова абсолютный ноль. Впрочем, такого же мнения придерживаются и некоторые обыватели. За что бы ни взялась Загитова, ее тут же поливают помоями в соцсетях. Тем не менее, Алина не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает строить карьеру, ведь перед глазами у нее живой пример – Ольга Бузова. как бы ее ни хаяли, звезда прет как танк.