"Внутри": спрятавшая животик Подольская ошарашила новостью у врача

Российские певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двух очаровательных детей – семилетнего Артема и двухлетнего Ивана. Певица быстро пришла в форму после вторых родов и продолжила строить карьеру в шоу-бизнесе.
Вместе с успешным материнством Подольская не забывает активно следить за собой и постоянно делится с поклонниками секретами красоты. На днях она опубликовала снимок, на котором предстала в объемных бирюзовых брюках, прячущих животик, и в белой блузке. Фото было сделано в клинике, у врача.
Наталья Подольская ошарашила новостью о том, что делает целую массу различных аппаратных и инъекционных косметологических процедур. Выходит, ее красота не такая уж естественная, и выглядеть безупречно ей помогает целая команда специалистов.
Как выяснилось, Наталья Подольская делает регулярно 4Д омоложение, смас-ультраформер, микроигольчатый рф-лифтинг и другие процедуры. Поклонники с удовольствием изучили обязательный список процедур знаменитости и сделали ей массу комплиментов. Певица стала еще более интересна своим фанатам.
"Очень интересно было посмотреть, какие у вас энергии заложены внутри и какая внутренняя психология", – написала поклонница Натальи Подольской.