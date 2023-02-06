"Я не то что готов": Пресняков не смог скрыть эмоции после слов о беременности Подольской

Известно, что супруга Владимира Преснякова давно хочет девочку.

Певец и композитор Владимир Пресняков познакомился со своей будущей супругой Натальей Подольской в 2005 году. Через пару лет пара поженилась, но с детьми не торопились. Только в 2015 году пара стала родителями сына Артемия, а в 2020 году родился младший сын Иван.

Пару нередко спрашивают, собираются ли они родить третьего ребенка. Наталья Подольская уже откровенничала с журналистами и заявила: хочу дочку. После слов о беременности Владимир Пресняков тоже перестал скрывать желания стать отцом девочки.

Напомним, что 54-летний Владимир Пресняков уже трижды отец. Старшему сыну Никите уже 31 год, он живет отдельно с супругой в США. Владимир признавался, что жалеет об упущенном времени со старшим сыном. Возможно, он исправляется во втором браке.

"Я не то что готов… Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя жена. Все, что связано с семьей — для меня святое", – не смог скрыть эмоций популярный артист в разговоре с Пятым каналом.

Певец любит проводить время с детьми. Они собирают конструкторы, играют и путешествуют. Кроме этого, Владимир Пресняков любит начинать утро за завтраком в кругу семьи.