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Шоу-бизнес
"Еще одна Бузова": Подольскую оплевали после решения о разводе

"Еще одна Бузова": Подольскую оплевали после решения о разводе

Наталья Подольская и Владимир Пресняков расстались.
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В первой серии ютуб-шоу "Ваша Наташа" они снимались вместе, а затем артистка стала самостоятельной, ведет проект одна-одинешенька. Из певицы она переквалифицировалась в ведущую: берет интервью у известных людей. Наталья Подольская не сидит на месте, как и Ольга Бузова, поэтому лентяи завидуют ей. Даже Владимир Пресняков не настолько активен, как его жена.

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А ведь на заре отношений музыкант мог потерять возлюбленную, так как находился в законном браке с Кристиной Орбакайте. Дабы сохранить совесть чистой и сдвинуть зародившийся роман с мертвой точки, Наталья Подольская приняла решение о разводе избранника с дочерью Примадонны. Мужчине пришлось согласиться.

По сей день Владимир Пресняков представляет свою партнершу как настоящее сокровище, а Наталья Подольская не устает радовать его красотой и обаянием. Злопыхатели только и думают, как бы очернить знаменитую чету. Вот и ютуб-шоу "Ваша Наташа" не всем пришлось по душе.

Некоторые решили, что рыжеволосая знаменитость зря пробует себя в другой сфере деятельности. Пользователи Сети припоминают, как Ольга Бузова из посредственной участницы "Дома-2" стала певицей, актрисой, блогером, дизайнером... В личном блоге жену Владимира Преснякова практически оплевали за схожесть с вездесущей теледивой.

"Каждый должен заниматься своим делом. Еще одна Бузова. Не знают, куда пристроить певицу", — написали Наталье Подольской в комментариях к посту в соцсети.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2023, 14:18 Источник: Соцсети • Требует проверки
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