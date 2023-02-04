"Любви не случилось": бросившая Петросяна 33-летняя жена прильнула к прибору смуглого незнакомца

Супруга Евгения Петросяна испытала новые ощущения.



Многие из тех, кто увидели как молодая жена Евгения Петросяна показала свой краснющий бугорок, порадовались за ее утро. Но были они, наверняка, жутко переполнены любопытством: куда же отправилась Татьяна Брухунова?

Оказалось, что бросившая Петросяна супруга приземлилась в аэропорту Стамбула, куда она затем и отправилась, чтобы набраться новых впечатлений. Посетила она Цистерну Базилика, собор Айа-София, а после покаталась на пароме. Словом, значительно продвинулась по чек-листу мест, обязательных для посещения в одном из самых больших и богатых городов Средневековой Европы.

Бурные волнения, однако, вызвал тот факт, что под одной из публикаций жена Евгения Петросяна чистосердечно призналась: город ей не понравился. Бездомные сирийские беженцы, грязь и завесы сигаретного дыма так расстроили Татьяну Брухунову, что она не могла не поделиться своими чувствами.

"Любви не случилось", – подметила Брухунова, нарвавшись на хейт со стороны подписчиков, воспринявших ее слова как личное оскорбление.

Чтобы отвлечься от общественного негатива Татьяна решила сосредоточиться на хорошем: выгуляла новые вязаные жилеточки, устроив небольшой продакт-плейсмент, а затем подошла к уличному торговцу соками за стаканчиком местного напитка. Не забыла она, разумеется, опубликовать контент в своем блоге.

Вначале подписчики узрели видео: Татьяна прильнула камерой к металлическому прибору смуглого незнакомца, при помощи которого он ловко выжал сок из половинок граната. Затем настал черед фото: женщина показала стаканчик с напитком, который был так свеж, что даже пенился. Закончив съемку, Татьяна Брухунова, скорее всего, сразу же попробовала алую жидкость, полученную из рук торговца. И, уверены многие, жене Евгения Петросяна было невероятно вкусно, ведь сезон сбора гранатов закончился совсем недавно, стоит такой стаканчик копейки, а витаминами наполнен до краев.

