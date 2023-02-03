Дружбе конец: Ротару объявила своим врагом известную российскую певицу

София Ротару и знать не хочет бывшую подругу.

После того, как началась спецоперации России, София Ротару не появляется на публике. Поддерживающая Украину артистка не выступает и не дает концертов, поскольку считает, что сейчас для этого не подходящее время. Тем не менее певица продолжает пользоваться соцсетями и следить за публикациями близких и коллег.

До недавнего времени Ротару была подписана на страницу Ирины Аллегровой, с которой дружила. Но дружбе пришел конец, когда София Михайловна убедилась в том, что ее 71-летняя коллега поддерживает вооруженные силы РФ – посвящает им песни и оказывает материальную помощь.

Как пишет "Царьград", Ротару объявила Аллегрову своим личным врагом из-за спецоперации. София Михайловна, очевидно, теперь и знать не хочет бывшую подругу. А ведь артистки, как отмечает издание, являются и соседями – в Италии их дома находятся рядом.

Кстати, сейчас София Ротару, по слухам, проводит время именно в солнечной Италии. Последний раз артистка была на Украине, вероятно, в августе 2022 года, когда приезжала в родное село на свой день рождения. Напомним, тогда исполнительница хита "Я назову планету" отмечала 75-летие.