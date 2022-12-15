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Шоу-бизнес
Сенсация не состоялась: годами дурившую народ Ротару вывели на чистую воду

Сенсация не состоялась: годами дурившую народ Ротару вывели на чистую воду

София Ротару была разоблачена коллегами по цеху.
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Народная артистка СССР София Ротару – признанный мэтр отечественной эстрады. Ее лирическое сопрано знают и любят миллионы людей. Однако далеко не все ценители музыки в курсе, что певица годами дурила народ.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

В советское время, особенно на масштабных концертах было принято все произведения исполнять вживую. Однако Национальная Легенда Украины (новое государственное почетное звание придумал глава киевского режима Владимир Зеленский) позволяла себе отклоняться от общепринятых правил.

Вопреки традиции исполнения София Ротару пела под фонограмму. Собственно, в этом нет никакого секрета, просто некоторые СМИ в последнее время решили сделать из "новости" сенсацию. Однако певицу вывели на чистую воду, как минимум, пять лет назад.

Телеканал "Царьград" напомнил, что о грандиозном обмане рассказали именитые коллеги исполнительницы. Так, Народный артист СССР Иосиф Кобзон в 2018 году сыронизировал по поводу фонограммы.

Певец подчеркнул, что София Ротару настолько искусно попадает в заранее записанную песню, что ее невозможно разоблачить, даже стоя рядом. Через два года данную информацию подтвердил композитор Евгений Дога.

Народный артист СССР отметил, что его коллега перестала петь вживую с 1973 года. По словам музыканта, к финальной записи "Песни-73" София Ротару порвала голосовые связки, поэтому вышла на сцену под "плюс", но этот формат пришлось ей по душе.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 17:50 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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