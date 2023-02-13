Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам

21-летний блогер и артист Даня Милохин сейчас проводит время в разъездах. Рванувший из России в прошлом году молодой человек сильно подставил свою подругу Женю Медведеву. Из-за отъезда Дани с позором ей пришлось срочно искать нового партнера для проекта "Ледниковый период".
В социальных сетях Милохин регулярно выкладывает новые видео и фотографии, но признается — заработок его сильно просел. Рекламные контракты и съемки закончились, а новых пока не намечается. Поклонники уже обсуждают, как же быть молодой звезде.
Но, кажется, самого Даню Милохина это не сильно беспокоит. Он продолжает улыбаться, тусоваться, а на новой фотографии и вовсе… подставил зад волосатым мужикам. Блогеры Ильдар Хабибуллин и Евгений Макаров сделали фото в лифте, во время которого Даня нагнулся и показал причинное место. "Спасибо, что пока еще в штанах", — подумали некоторые зрители.
Вот уж точно — второй Алексей Панин подрастает. Напомним, что знаменитый актер подался в культуру нудизма. У себя на странице мужчина совершенно не стесняется ни своего, ни чужого голого тела. Дане Милохину осталось до таких кадров совсем немного, всего лишь снять одежду.