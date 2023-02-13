"Совсем младенец": готовящаяся к свадьбе 54-летняя Стриженова кормит малыша

54-летняя телезвезда Екатерина Стриженова готовится к свадьбе. Не так давно ее младшая дочь Александра объявила о том, что выходит замуж за своего избранника Антона, с которым встречается около восьми лет. Так что в знаменитой семье намечаются приятные хлопоты.
Екатерина не высказывается о грядущем событии в соцсетях. Она делает публикации лишь о работе и своих домашних питомцах. Например, недавно актриса в своем телеграм-канале разместила видео, на котором запечатлены ее любимые малыши – померанский шпиц по кличке Кекс и белка Коко. "Когда ее (белку – Прим. ред.) раненую подобрали, она была совсем младенцем, еще тогда глазки не открывала", – вспоминает звезда.
Стриженова рассказала, как кормит одного из них. По словам телеведущей, Кекс проявляется жадность, когда кормят Коко. Мол, собака каждый раз проверяет, не кормят ли белку тем же, чем и его.
Екатерина Стриженова уточнила, что Коко питается орехами. Надеемся, что актриса приобретает их у добросовестных продавцов. Сегодня стало известно о том, что курганской границе были остановлены перевозчики, пытавшиеся незаконно ввезти в Россию около 46 тонн китайских орехов. Подробнее об этом пишет URA.RU.