"Со мной живет": Годами скрывавшая отношения с Пресняковым девица заявилась к Подольской

Пресняков – сердцеед!

Брак артистов считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Правда, время от времени его атакуют злые языки, которые то и дело разводят супругов, придумывая самые разные для этого поводы. Но несмотря на это, Владимир Пресняков и Наталья Подольская остаются вместе.

Не помешала этому союзу и новость о том, что в него уже много лет влюблена одна девушка. В начале января солистка группы "Винтаж" впервые заявила, что с детства мечтала завести отношения с прославленным артистом. И эту информацию скрывала годами! Собственно, именно благодаря этой влюбленности она и стала певицей – потому что грезила о дуэте с музыкантом.

В одном из последних интервью с Анной Плетневой журналисты вновь затронули эту тему и выведали новые подробности истории ее отношений с Владимиром Пресняковым. Она вспомнила о первой встрече с артистом, когда он ее пощекотал и предложил сфотографироваться, а также рассказала, что до сих пор смущается во время общения со своей первой юношеской любовью.

А что об этом думает нынешняя жена музыканта? Как оказалось, это не помешало солистке "Винтажа" заявиться к Наталье Подольской в жизнь и завести с ней теплые отношения. Она рассказала, что и ее муж, и супруга Владимира Преснякова знают про чувства, с которыми она ничего не может сделать.

"Все подшучивают надо мной, но, конечно, по-доброму. Но я даже рада, что это чувство со мной живет до сих пор...", – сказала Анна Плетнева.