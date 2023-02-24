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Пятница 24 февраля

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“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить

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Анфиса Чехова вынуждена была изменить точку зрения.

Анфиса Чехова стала гостьей канала "Первый Женский Федеральный", где приняла участие в шоу "GRLS#3" (Переводится с английского как "Девушки, выпуск №3" – Прим. ред.). Женщины-комики в ходе передачи отступают от шуток и разговаривают о серьезных вещах.

Одной их таких стала тем стала неверность партнера, измена и отношение к этому. Как оказалось, Анфиса имеет весьма лояльную точку зрения на этот вопрос: измену любимого она с легкостью бы простила. Моногамных мужчин в своей жизни она не встречала, поэтому оценивает долговременные и счастливые отношения гораздо выше разового загула.

"Если мужчина закрывает твои потребности в финансах, ласке, нежности, внимании, восхищении, времени, и если при этом он где-то гульнул, ну и фиг с этим. Он дает тебе все, что нужно!, – пафосно рассудила Анфиса Чехова, – Но кто-то мне расскажет, что он в бане кого-то… Бог с ним! Мне-то что?!"

Однако зрители ток-шоу посчитали, что отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить.

"Это не мудрость, а самый страх быть уязвимой", "Если вслушиваться в смысл слов – хочется голову изнутри помыть", "Это подгонка практики под теорию", "Сказка про похотливых мужчин и одухотворенных женщин", – посмеялись над ее точкой зрения критики.

Впрочем, нашлись и те, кто был полностью согласен с точкой зрения Анфисы Чеховой: "Если просто изменил справил нужду , но любит тебя и полностью закрывает все твои потребности , то такое лучше простить и она полностью права"

24 февраля 2023, 12:00
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "Первый Женский Федеральный"✓ Надежный источник

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