Российская певица Кристина Орбакайте до последнего пыталась оставаться в нейтральной позиции.

Кристина Орбакайте последние несколько лет жила на две страны – США, где у нее живет муж и дети, и Россию, где у нее основной заработок. Однако в свете происходящих в мире трансформаций сохранить прежнюю жизнь было очень трудно. А если еще учитывать, что мать Кристины Орбакайте Алла Пугачева нахамила в адрес россиян и предательски бросила родину, уехав вслед за признанным иноагентом мужем, сохранить лицо было крайне трудно.

В предстоящем году Кристине Орбакайте будет еще труднее, предупредила нумеролог Светлана Леймах. Это может быть конец близких отношений или какого-то значимого жизненного периода. Причем трансформации Кристина Орбакайте будет переживать как внутренние, так и внешние.

"Пошатнется стабильность, придется отказаться от определенных вещей вплоть до смены отношений", – рассказала эксперт.

Если Кристина Орбакайте сможет пойти на компромисс и сделает какие-то уступки в плане личных взаимоотношений, певице будет легче пережить перемены. По словам нумеролога, в предстоящем году Орбакайте может даже создать новую семью. Так что Орбакайте, которая вцепилась в мать, уже не сможет жить по-прежнему.

Кроме того, у Кристины Орбакайте может резко ухудшиться здоровье, но в этом могут быть виноваты скорее психосоматические причины. В целом Орбакайте начнет жизнь фактически с нуля. От прошлого придется отказаться, и это неизбежно, считает эксперт.