"Другой уровень жизни": упорхнувшая из России Собчак кичится роскошью

Ксению Собчак распекли за хвастовство.

Накануне 41-летняя Ксения Собчак сообщила, что упорхнула из России. Конечно же, телезвезда улетела на время. Хотя соотечественники в который раз подозревают журналистку в эмиграции. В этот раз звезда не стала комментировать домыслы людей, а просто показала красивую жизнь в Дубае.

Собчак опубликовала в популярной соцсети видео, на котором можно увидеть условия, в которых проживает телезвезда. "Прям другой уровень жизни!" – похвасталась роскошью Ксения. Она сообщила, что прилетела с сыном Платоном, падчерицей Анной и мужем Константином Богомоловым провести время на вилле, пока продолжаются школьные каникулы.

Преданные поклонники лишь пожелали Собчак приятного отдыха. А некоторые интернет-пользователи распекли телезвезду как за хвастовство, так и за ее отъезд из России в столь сложное время. "Аккуратно свалила из страны?", "По заграницам скачете, наверное, от большой любви к родине?", "Пир среди чумы", "Счастливо там оставаться навсегда!" – написали недовольные россияне.

Но, несмотря на отпуск, Ксения Собчак продолжает следить за событиями в России и рассказывать последние новости в своем телеграм-канале и комментировать их.