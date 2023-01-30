Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса

Новая возлюбленная экс-супруга Ксении Собчак Нино Нинидзе отправилась в новый мир.

Любовная драма Максима Виторгана, Нино Ниндзе и Ксении Собчак продолжает развиваться на глазах у миллионов поклонников. После развода звездной блондинки и режиссера, фанаты продолжают строить догадки — в каких отношениях находятся экс-супруга и новая любовница Максима Виторгана? Ответов на этот вопрос, конечно же, нет.

В микроблоге Нино Нинидзе появилась новая фотография. 31-летняя женщина ушла на небеса на борту новенького самолета. Пасмурное небо добавило мрачности кадру, задав зрителям соответствующее настроение.

Поклонники предположили, что Нинидзе не выдержала сравнений с бывшей женой Виторгана и отправилась восстанавливать силы. Напомним, что Ксения Собчак — опытный интервьюер с поставленным голосом и дикцией, а, якобы, скорченная в словесных муках, Нино Ниндзе едва ли могла связать двух слов в интервью. Кто-то и вовсе заявил, что Собчак пляшет на костях от победы над "соперницей".

Конечно, нашлись и те, кто поддержал актрису. Поклонники Нино Нинидзе оставили множество лестных комментариев под фотографией. Кроме этого, поклонники поставили "лайк" и комментарию Максима Виторгана, как бы подразумевая — пусть это Ксения Собчак кусает локти.