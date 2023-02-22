Все по очереди: Разгоряченная Кудрявцева раздвинула ноги перед толпой мужиков

Горячие развлечения Леры Кудрявцевой попали на видео.

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала героиней нового жаркого ролика у себя на страничке. Звезда телеканала "Муз-ТВ" и ранее признавалась, что давно нашла необычное увлечение. По словам Леры, только так она может снимать стресс.

Речь идет о регулярных тренировках в тире. Женщина приезжает на стрельбу, чтобы "выпустить пар" и получить настоящие эмоции. Вот и на днях Лера Кудрявцева раздвинула ноги в боевой стойке перед толпой мужиков-тренеров и других посетителей клуба. Для тренировки звезда выбрала обтягивающие брюки цвета хаки, подчеркивающие все изгибы и формы блондинки.

Стоящий поблизости от Леры тренер руководил стрельбой. Он предложил своей подопечной стрелять во все желтые мишени по очереди. Разгоряченная тренировкой Кудрявцева почти непринужденно справилась со своей задачей. Одна за другой таблички на другом конце поля падали от метких попаданий.

В своих социальных сетях ведущая рассказывала про свой не самый простой характер. В кадре она веселая хохотушка, которая всегда улыбается. Но за этим стоит серьезная и нервная работа, ради которой Лера Кудрявцева превращается в самого настоящего зверя.