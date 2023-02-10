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Пятница 10 февраля

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"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой

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На скрытую камеру попала истерика Леры Кудрявцевой.

51-летняя Лера Кудрявцева в кадре всегда собрана и сдержана. За этой уверенностью стоит долгая подготовка, оттачивания текста и сценария до блеска. В таком напряжении нервы выдерживают не у всех, поэтому эмоции Леры тоже пошли через край.

Коллеги по одному из проектов засняли истерику Кудрявцевой на видео. По неизвестной причине разгневанная ведущая спорила с одним из редакторов. Конечно, увидев камеру она заулыбалась, а потом и вовсе выложила это видео к себе на страничку.

"Иногда я просто мегера. Нет… Не иногда. Общий фон нервный", — подписала видео скандалящая Лера Кудрявцева.

Для ведущей один из способов сбросить стресс — это новые яркие эмоции. Например, иногда она ездит пострелять в тир, чтобы снять напряжение. Лере не удалось привить к себе любовь к спорту или йоге, поэтому она выбрала нетипичный способ работы с эмоциями.

"Вовремя мы расстались", — ответил Сергей Лазарев на видео Леры Кудрявцевой из тира.

Бывшие возлюбленные часто шутят друг над другом в Сети. Сергей саркастично отвечает на видео и фото Леры. Та же, в свою очередь, припоминает ему старые грешки. Поклонники любят смотреть на перепалки Кудрявцевой и Лазарева.

10 февраля 2023, 10:00
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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