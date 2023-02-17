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Не женщина, а сюрприз: Кудрявцева засветила у себя яйца в неожиданном месте

Что скрывает тело телеведущей?
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Популярная отечественная телеведущая Лера Кудрявцева за последнее время угодила сразу в несколько скандалов, свидетелями которых стала вся общественность. Читатели социальных сетей артистки были шокированы видео, на котором она матерится на коллег.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Не меньше эмоций у ведущей программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вызвала фальшивая новость о ее смерти. Звезда обрушилась с матом на авторов текста. Так или иначе, она привлекла внимание специалистов.

Телесный психолог Людмила Галактиконова в интервью "Дни.ру" рассказала, что Лера Кудрявцева – эмоциональная и авторитарная женщина с непростым характером. По словам эксперта, звезда не просто так позволяет себе делать коллегам замечания. Важное значение для нее имеют личный и профессиональный опыт.

"Есть гипотеза, что телеведущая купирует свои негативные чувства и эмоции в жизни, не давая им возможности выходить из тела", – отметила специалист. Она также подчеркнула, что Лера Кудрявцева может аккумулировать в своем теле как негативные, так и позитивные эмоции, не давая им выйти наружу.

Людмила Галактиконова. Фото: личный архив.

Вообще, стоит признать, что Лера Кудрявцева не просто женщина, а сюрприз. По словам телесного психолога, она обладает стальными яйцами, которые держит в неожиданном месте. "Все успешные женщины – со стальными яйцами на плечах, для них это безопаснее, чем показать свою уязвимость, то есть слабость", – уверена Людмила Галактиконова.

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2023, 06:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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