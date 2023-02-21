"Держал меня в сексуальном рабстве": близкая женщина Панина вывалила жестокую правду

Жуткая история Анастасии Цветаевой.

Тема сексуального насилия остро стоит в обществе. Знаменитые актрисы, любимицы зрителей на заре жизни начинают рассказывать жуткие истории о своей молодости. Кому-то досталось еще в детстве, кому-то — на съемочной площадке. Молодые актрисы тоже все чаще решаются на откровения, чтобы предупредить других женщин.

Коллега Алексея Панина по фильму "Мелодия любви" Анастасия Цветаева в откровенном интервью вывалила жестокую правду о своем непростом детстве. Сегодня 41-летняя актриса счастлива в браке и воспитывает троих детей. Однако все детство она переживала насилие со стороны своего отчима.

Близкая женщина Панина по работе рассказала, как отчим к ней приставал, оскорблял, учил заниматься сексом в возрасте от 6 до 12 лет. Девочка долго не понимала, что с ней происходят страшные вещи, а потому не могла никому ничего рассказать.

"Мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал", — с болью рассказывает Анастасия Цветаева.

По словам женщины, она долго работала с психологом, чтобы принять свою действительность. К счастью, тяжелое детство не сломало ее и она смогла построить счастливую жизнь.