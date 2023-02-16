"Беременная": обтянувшая животик Бузова принимает поздравления в 37 лет

Звезда шокировала своих поклонников.

Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова очень далеко продвинулась в профессиональной карьере: она и певица, и актриса, и дизайнер, и еще много кто. А вот с личной жизнью артистке не везет

Четыре года звезда состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после чего около двух лет состояла в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Роман с Давой также закончился ничем. Певице уже 37 лет, а поклонники все ждут, когда она обзаведется наследником.

Фанаты Ольги Бузовой активно следят за каждым ее шагом в социальных сетях, дабы ничего не упустить. Благо, и сама звезда постоянно делится с подписчиками моментами из жизни. Ее очередные снимки заставили поклонников задуматься о беременности певицы.

"Может беременная", – отреагировал на фотографии исполнительницы один из ее подписчиков. На снимках из Африки Ольга Бузова появилась оранжевом купальнике, который обтянул ей живот. В качестве фона актриса театра и кино выбрала живописные горы, покрытые деревьями.

Впрочем, позитивный посыл звезды устроил далеко не всех. Некоторые комментаторы набросились на певицу, обвинив в редактировании снимков. Поклонники, напротив, заступились за нее и поздравили с красивой фигурой.

Пока Ольга Бузова не познала радость материнства, ее коллеги по цеху активно делятся снимками и видео со своими наследниками. Так, по данным Пятого канала, певица Ханна уже выписалась из роддома. Звезду встретил супруг, а также четырехлетняя дочь, не желающая откладывать знакомство с младшей сестрой.



