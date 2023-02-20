"Вышло мимо": объявивший о разводе с женой Малахов предъявил малыша

Малахов сделал заявление.

Андрей Малахов получил широкую известность благодаря его скандальным ток-шоу. Он остается одним из самых популярных и опытных ведущих на российском телевидение. Скорее всего, из-за плотного графика у него мало свободного времени, однако он находит возможность общаться с поклонниками и семьей. в соцсетях.

На днях шоумен, например, показал фотографии с программы "Пусть говорят", которая и сделала его знаменитой. На снимках были изображены герои одного из выпусков за 2017 год. среди них была самая эпатажная пара – Мася и Александр Шпак. Показав их своем микроблоге, Андрей Малахов объявил о разводе качка с женой.

Рубрика с воспоминаниями, кажется, очень полюбилась подписчикам, поэтому ведущий активно продолжает делиться архивными фотографиями из своей жизни. Теперь шоумен предъявил публике малыша – себя-кроху на детских снимках, которые он раскрасил с помощью нейросети. Журналист удивился, что новые технологии могут превращать черно-белые кадры в цветные.

Правда, пока это работает не так четко, как хотелось бы. Ведущий признался, что цветопередача некоторых кадров совсем не соответствовала действительности.

"Попробовал "раскрасить" несколько фотографий из детства — вышло мило, но пару цветов — скорее мимо", – написал в своем микроблоге Андрей Малахов.