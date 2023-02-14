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Торчит из трусиков: оголившийся Малахов схватил рукой свой красный агрегат

Андрей Малахов шокировал подписчиков.
прочитано 1799 раз

Андрей Малахов получил известность благодаря своим скандальным ток-шоу. Несмотря на то, что его гости нередко выглядят необычно, сам он перед зрителями всегда предстает в строгом образе: костюмах, рубашках, лакированных ботинках и идеальной укладкой. Поэтому когда шоумен отходит от этого стиля, поклонники приходят в шок или восторг.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

А увидеть ведущего таким простым мужчиной можно в социальных сетях, где он часто делится интересными архивными кадрами. В этот раз он показал обложки старых журналов, на которых он изображен очень молодым. На фотографии Андрея Малахов практически голый, на нем только черные трусики.

Одной рукой он схватил красный агрегат. Что это за предмет, не совсем понятно, но на снимке выглядит так, будто торчит из его трусиков. Но ясно, что фотосессия была сделана в пляжном стиле. Вместе с этой обложкой красуются и другие, на каждой из которых ведущий выглядит по-разному. На одной ему даже сделали эффект зашитых губ!

Вот таким дерзким молодой журналист был в нулевых. Кажется, для него эти воспоминания очень важны. "Настоящий клад", – так Андрей Малахов назвал найденные архивные фотографии и предложил своим поклонникам почаще выкладывать кадры из своего прошлого.

Андрей Малахов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2023, 12:20 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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