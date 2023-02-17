Сердце разбито: Малахов заявил о разводе с женой

Андрей Малахов проникся ностальгией по утраченному.

Андрей Малахов — один из самых популярных ведущих в российском шоу-бизнесе. В социальных сетях артист активно ведет свой блог. Он любит общаться со своими подписчиками и иногда делится с ними добрыми воспоминаниями.

На днях шоумен, например, показывал снимки старых обложек глянцевых изданий со своим изображением. По всей видимости, рубрика с воспоминаниями понравилась аудитории, поэтому телеведущий решил не останавливаться и опубликовал новую подборку кадров.

Теперь воспоминаниями послужила программа "Пусть говорят", благодаря которой Андрей Малахов получил широкую популярность. Журналист представил подписчикам фотографии, сделанные во время съемок одного из выпусков 2017 года, когда в студию пришли известные блогеры со странной внешностью.

Перечисляя всех героев, Андрей Малахов заявил о разводе с женой. Не со своей, к счастью. Речь идет о семье Шпаков: самая эпатажная пара внезапно объявила о расставании год назад. Также героями передачи стали и Кирилл Терехин, он же Руки Базуки, и некая девушка с очень большой грудью.

"Не верится, но прошло больше 5 лет!" – подписал снимок Андрей Малахов.

Кстати, шоумен решил узнать, помнят ли его подписчики этот скандальный выпуск. Для этого он попросил народ поставить эмодзи в виде красного сердца, если проект помнят, а разбитое сердце — если передача забыта.

Судя по количеству смайликов, означающих положительный ответ, программа Андрея Малахова в памяти у многих. Во многом это заслуга самого ведущего.