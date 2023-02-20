Сняли на видео: Кривляющаяся на сцене Брежнева засветила копну волос в интимной зоне

Брежнева оголилась.

Блондинка почти год назад оборвала связь со страной, которая подарила ей известность: переехала в Европу, исчезла со сцены и начала помогать Украине, от которой в своем время публично отрекалась. В завершение своей, так сказать, сепарации она сменила псевдоним, назвавшись просто Vera, и начала записывать песни на украинском языке. А вслед за этим у Веры Брежневой начались концерты за границей, один из которых как раз прошел на днях.

"Совсем другие стали", – так описала свои выступления артистка, которые, к слову, мало чем отличаются. Она кривляется на сцене, поет для зрителей все те же русские песни вроде "Бриллиантов", и все это в тех же шикарных нарядах. На одном из последних концертах она предстала перед публикой в блестящем топике, прикрытым пушистой белой шубой.

Веру Брежневу в этом образе сняли на видео с необычного ракурса, как-то снизу. При этом отчетливо видно, как она засветила копну волос в интимной зоне. Кусочек шубы упал на ее пышную грудь, а лучи прожектора в этот момент были удачно направлены на ее тело.

А еще экс-солистка "ВИА Гры", видимо по привычке, оголилась перед толпой, демонстрируя свой животик. За время отсутствия на сцене она даже не потолстела! В общем, пока не ясно, чем отличаются концерты новой певицы с псеводонимом Vera от старой доброй Веры Брежневой.