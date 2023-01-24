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“Причина улыбки”: родившая мамочка Вера Брежнева показала своего богатыря

Вера Брежнева похвасталась перед поклонниками.
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В прошлом году Вера Брежнева из-за событий на Украине бежала в Европу. Как пишут СМИ, она переехала в Италию, где владеет недвижимостью. Сейчас певица, родившая за всю жизнь двоих детей, посвящает время семье и любимой работе, о чем регулярно рассказывает поклонникам в соцсетях.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Судя по публикациям в интернете, с недавних пор Брежнева занимается любимым делом дома. Как певица сама рассказала, у нее наконец-то появилось цифровое фортепиано. Она показала свой музыкальный инструмент – так называемого богатыря, выложив снимок. "Вечерним концертам дома снова быть!" – написала счастливая мамочка.

До появления в доме фортепиано Вера развлекала детей губной гармошкой. Ее она также показала подписчикам в популярной соцсети. "Вот она, причина улыбки детей по утрам и не только (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – подписала кадр певица.

К слову, Вера также пожаловалась в личном блоге, что стала путать слова. Наверняка, артистке стоит задуматься о здоровье. Как пишет “Радио 1”, зимой не лишним будет восполнить дефицит витаминов в организме, употребляя полбу.

Напомним, Вера Брежнева родила дочь Соню в 2001-м от Виталия Войченко и дочь Сару – в 2009-м от первого официального мужа, бизнесмена Михаила Кипермана. Сейчас, как известно, артистка замужем за музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе. Совместный детей у супругов нет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2023, 18:50 Источник: Соцсети • Требует проверки
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