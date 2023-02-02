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Шоу-бизнес
Ноги не будет: Повалий назвала отказавшихся от участия в "Песне года" принципиальных артистов

Ноги не будет: Повалий назвала отказавшихся от участия в "Песне года" принципиальных артистов

Кто ненавидит Россию
прочитано 536 раз

Советский и российский телевизионный фестиваль "Песня года" проходит с 1971 года. Причем было время, когда снимали его не только в Москве. Например, до 2014 года "Песня года" пела и плясала несколько лет и в столице Украины – ее снимал телеканал "Интер".

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"Когда в Киеве проходила "Песня года", многие наши артисты принципиально отказывались от участия. А я всегда выходила на одну сцену с Филиппом Киркоровым, с Машей Распутиной, с Ларисой Долиной", – вспоминает Таисия Повалий.

Она знает, почему это происходит – некоторые украинские исполнители ненавидят Россию и русский язык. При этом сама Народная артистка Украины подчеркивает: "Я училась в украинской школе. Дома с мамой до сих пор говорю по-украински. Поэтому, когда поступила в киевское музыкальное училище имени Глиэра, мне было сложно, потому что все предметы там были на русском. При этом движение против русского языка на Украине было всегда – и после развала Советского Союза только усилилось. Я же русский язык знаю отлично. Но на западной Украине меня не любили, ограничивали – срывали или вовсе не вешали афиши, блокировали концерты. И всегда ставили там условие – петь только украинские песни. Помню, как я выступала на дне города Яремче (в Ивано-Франковской области – Ред.) и стала исполнять свои хиты на русском. Так меня чуть со сцены не сняли и тут же приказали прекратить выступление".

Стоит напомнить, что многих украинских артистов в прошлом году не было и на российской "Песне года" – Софии Ротару, Ани Лорак, Веры Брежневой, Светланы Лободы.

Фото: пресс-служба
Автор: 2 февраля 2023, 09:20 Источник: "Мир новостей" ✓ Надежный источник
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