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Шоу-бизнес
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву

"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву

Народная артистка Украины сделала свой гражданский выбор
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Народную артистку Украины Таисию Повалий в Незалежной до сих пор многие называют "подругой Виктора Януковича". Мол, он ее везде двигал – сделал своим советником по культуре, в Раду пристроил, а когда после свержения убежал в Россию, то и ее якобы забрал с собой. Так врали украинские журналисты. О том, где она была на самом деле и по какую сторону баррикад сегодня, певица откровенно рассказала в интервью "Дни.ру".

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-Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я-де сбежали в Россию вслед за Януковичем. И это, наверное, меня и спасло – меня не тронули, хотя я жила в Киеве, – призналась певица. – С Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и не общалась – даже не знаю, где он.

Таисия Николаевна, многих артистов упрекают в том, что они, мол, не высказываются о текущей политической ситуации, не заявляют громко о своей гражданской позиции. Хотя сегодня прозвучавший 90 лет назад вопрос Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" как никогда актуален. Поэтому спрошу прямо: с кем Вы, Таисия Повалий?

Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Я жила надеждой на Минские соглашения, которые, как мы видим сегодня были лишь ширмой, жила надеждой на мирные переговоры. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибала доктор Лиза, хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба.

При этом многие Ваши коллеги из-за этих событий считают россиян "оккупантами" и "агрессорами"...

А я именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь – вижу. У меня появилась надежда. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд.

После таких серьезных заявлений у Вас же звание Народной артистки Украины могут отнять! Ведь на днях в Верховной Раде зарегистрировали проект о лишении званий и госнаград "артистов-предателей", а Зеленский уже подписал указ об ответственности за сотрудничество с Россией!

А разве меня еще не лишили звания? Я не слежу, признаться, мне все равно. Хотя не они мне его давали, чтобы лишать. Это раз. Второе – у меня есть народная любовь, которая важнее всех званий.

Помимо любящих, есть немало и тех, у кого Вы с Вашим независимым мнением как кость в горле. В Киев возвращаться теперь, после сказанного, не боитесь?

Я уже почти год живу в России, в Москве, снимаю тут трехкомнатную квартиру. И получилось это случайно, видит Бог. Просто чудо какое-то! Ведь не знаю, какая судьба иначе ждала бы меня. А вышло все так: в феврале прошлого года я участвовали в проекте Первого канала "Две звезды". И настолько эта программа была рейтинговой, что продюсеры решили снять еще два дополнительных выпуска, которые изначально не планировались. 23 февраля прошлого года в 5.40 утра я вылетела из киевского аэропорта "Жуляны" в Москву именно на эти дополнительные съемки. Я была в шубе, при себе у меня была только ручная кладь. Я же не думала, что уезжаю так надолго – должна была через 3 дня вернуться домой, у нас даже был куплен обратный билет на 26 февраля. Но 24 числа начинается специальная военная операция, и уехать домой в Киев я уже не могла. А у меня там мама, которой 80 лет. И под ворота дома постоянно подъезжают бойцы самообороны и стреляют (плачет).

Представляю Ваше состояние здесь, в Москве, в тот момент!

Я с мамой была постоянно на связи, она по телефону говорила: "Ти повинна бути тут!" ("Ты должна быть тут!"). А я отвечаю: "Мама, мене не пускають, Я не можу приїхати!" ("Мама, меня не пускают, я не могу приехать!") И мама в ответ: "Виходить, що я помру, а ти не приїдеш?" ("Получается, что я умру, а ты не приедешь?") И я расплакалась: "Ні мама, я не приїду. Тому тобі треба буде їхати до мене в Москву" ("Нет мама, я не приеду. Поэтому тебе надо будет ехать ко мне в Москву"). Пройдет два месяца, прежде чем мама согласится уехать в Россию.

Видя такое к себе негативное отношение в Самостийной, почему раньше не забрали мать и не переехали в Россию, где вас любят, ценят, готовы носить на руках?

Именно из-за мамы! "Ніколи в житті не поїду! Моя рідна Україна! Нехай мене тут вбивають!" ("Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают"), – всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку, и 30 апреля прошлого года, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, приехала в Москву. Именно поэтому в том году меня не было на юбилее Филиппа Киркорова – я даже не могла сказать ему, что еду встречать в Брест маму. Кстати, мама до этого никогда в жизни в Москве не была. И когда мы только въезжали в город, она посмотрела в окно и сказала: "Хіба я думала, що на старості років опинюся в Москві!" ("Разве я думала, что на старости лет окажусь в Москве!")

Фото: пресс-служба

Скучает мама по любимому Киеву?

Конечно, там же ее корни, ее родные могилы. Постоянно спрашивает меня, когда мы поедем назад домой. А я говорю: "Мама, мы уже дома! В Москве! В России!"

Фото: пресс-служба
Автор: 23 января 2023, 08:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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